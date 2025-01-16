В Башкирии в ДТП пострадали 6 человек, в том числе ребенок.

«На 3 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка водитель “Хендай Солярис”, двигаясь со стороны села Караидель в направлении Бирск, непроизвольно допустил занос машины, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с “Дэу Матиз”. Водитель и три пассажира с “Хендай”, в том числе несовершеннолетний ребёнок, были доставлены в Бирскую центральную районную больницу. Водитель и пассажир автомашины “Дэу Матиз” также обратились за медпомощью. Стоит отметить, что ребенка от тяжелых травм спасло детское удерживающее устройство», — говорится в официальном сообщении пресс-службы ГАИ РБ.