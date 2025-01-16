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В Башкирии в ДТП пострадали 6 человек, в том числе ребенок

В Башкирии в ДТП пострадали 6 человек, в том числе ребенок.

Источник: МЧС по РБ

Спасатели МЧС по Башкирии вытащили женщину из искореженного в ДТП автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ведомства, авария с участием Daewoo Matiz и Hyundai Solaris произошла около села Баженово Бирского района на автодороге Бирск — Тастуба — Сатка.

На место прибыли сотрудники МЧС России, которые деблокировали пострадавшую женщину из Hyundai, а также оказали первую помощь пострадавшим. В ДТП пострадали шесть человек, в том числе 6-летний ребенок. Одного взрослого участника аварии в тяжелом состоянии доставили в больницу, остальные осматриваются врачами.

В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГАИ РБ.

«На 3 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка водитель “Хендай Солярис”, двигаясь со стороны села Караидель в направлении Бирск, непроизвольно допустил занос машины, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с “Дэу Матиз”. Водитель и три пассажира с “Хендай”, в том числе несовершеннолетний ребёнок, были доставлены в Бирскую центральную районную больницу. Водитель и пассажир автомашины “Дэу Матиз” также обратились за медпомощью. Стоит отметить, что ребенка от тяжелых травм спасло детское удерживающее устройство», — говорится в официальном сообщении пресс-службы ГАИ РБ.