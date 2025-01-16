Водитель, таранивший двери храма во Владивостоке, был трезв

ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. Медицинская экспертиза не выявила наркотического или алкогольного опьянения у водителя, который на автомобиле таранил двери храма в центре Владивостока и был задержан после погони. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.