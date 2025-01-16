Водитель, таранивший двери храма во Владивостоке, был трезв

«По результатам медицинской экспертизы, состояние опьянения у водителя не установлено», — сообщили в пресс-службе, отметив, что проверка проводилась на алкогольное и наркотическое опьянение.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который на угнанном внедорожнике таранил машины и вход в храм, врезался в автобус и применил насилие к сотрудникам полиции при задержании. Он подозревается в применении насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ).
Задержанный зарегистрирован по месту жительства в Хабаровске, ранее проживал в Приморье.