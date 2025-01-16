Угрожавшим сотрудникам банка в Перми оказался 39-летний житель Лысьвы

Мужчина, который угрожал расправой сотрудникам банка в Перми, оказался 39-летним жителем Лысьвы, сообщили perm.aif.ru в краевом ГУ МВД.
Происшествие с неизвестным мужчиной, который угрожал работникам банка, произошло накануне вечером. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что тревожная кнопка сработала в одном из офисов в микрорайоне Садовом. На место прибыл экипаж ГБР, который увидел, что в отделении возле банкоматов находится и курит мужчина. В руках у него был нож.
Сотрудники предприятия рассказали, что прикамец угрожал им расправой и отказывался уходить из банка. Подробности о личности мужчины и самом происшествии perm.aif.ru также рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
После приезда охранников в отделение банка был вызван наряд сотрудников ППС. Правоохранители доставили агрессивного мужчину с ножом в отделение и выяснили его личность.
«Им оказался житель г. Лысьва 1985 года рождения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Мужчину задержали. В отношении правонарушителя составлен административный протокол», — сообщили perm.aif.ru в ГУ МВД региона.
Поводом для составления протокола стало нарушение по статье КоАП «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Сейчас лысьвенца доставили в суд, где в отношении него будет принято решение.
Напомним, перед инцидентом в банке похожее происшествие случилось в кафе на улице Чкалова. Очевидцы заметили в ресторане быстрого питания пьяного мужчину с ножом, который жаловался на холодную еду и угрожал работникам общепита.