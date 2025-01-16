Угрожавшим сотрудникам банка в Перми оказался 39-летний житель Лысьвы

Происшествие с неизвестным мужчиной, который угрожал работникам банка, произошло накануне вечером. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что тревожная кнопка сработала в одном из офисов в микрорайоне Садовом. На место прибыл экипаж ГБР, который увидел, что в отделении возле банкоматов находится и курит мужчина. В руках у него был нож.