Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нападением собак в Перми

В январе этого года в Перми две собаки, выгуливаемые без намордников и поводков, набросились на женщину, укусив ее за ногу. Пермячке потребовалась медицинская помощь после случившегося. Однако в отношении владельца животных никаких мер предпринято не было. После чего ситуация стала активно обсуждаться пермяками в социальных сетях.