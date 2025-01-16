Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нападением собак в Перми

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин инициировал проверку после нападения собак на женщину в Перми. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
В январе этого года в Перми две собаки, выгуливаемые без намордников и поводков, набросились на женщину, укусив ее за ногу. Пермячке потребовалась медицинская помощь после случившегося. Однако в отношении владельца животных никаких мер предпринято не было. После чего ситуация стала активно обсуждаться пермяками в социальных сетях.
«Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Валерьевичу Головкину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — уточняют в ведомстве.