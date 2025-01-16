Трехлетняя девочка отпила из бутылки из-под компота и оказалась в реанимации

По информации издания, инцидент произошел в Гатчинском районе 16 января. По словам отца потерпевшей, его дочь отпила чистящее средство, которое хранилось в бутылке из-под компота. Ребенка с ожогом пищевода доставили в местную детскую больницу. Сначала ей оказывали помощь в реанимации, но, сняв острое состояние, перевели в обычную палату.