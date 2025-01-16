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Трехлетняя девочка отпила из бутылки из-под компота и оказалась в реанимации

В Ленинградской области трехлетняя дошкольница попала в реанимацию, случайно употребив чистящее средство. Об этом сообщает «78.ru».

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, инцидент произошел в Гатчинском районе 16 января. По словам отца потерпевшей, его дочь отпила чистящее средство, которое хранилось в бутылке из-под компота. Ребенка с ожогом пищевода доставили в местную детскую больницу. Сначала ей оказывали помощь в реанимации, но, сняв острое состояние, перевели в обычную палату.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по области заявили, что проводят проверку по факту случившегося.

До этого похожий случай произошел в Северной столице: там годовалый мальчик перепутал воду с уксусом и попал в больницу с ожогами.

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