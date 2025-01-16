Во Владимирской области обнаружили тела трех человек после пожара в частном доме

Как пояснили в ведомстве, огонь быстро распространился по деревянным конструкциям, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений дом горел по всей площади. Существовала угроза распространения огня на два соседних дома. «Сотрудники МЧС России не допустили перехода огня и ликвидировали пожар на площади 160 кв. м. Дознаватель МЧС России рассматривает две возможные причины возникновения пожара: неисправность печного оборудования и неосторожное обращение с огнем при курении», — сообщили в пресс-службе.