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Во Владимирской области обнаружили тела трех человек после пожара в частном доме

ВЛАДИМИР, 16 января. /ТАСС/. Пожар произошел в доме в деревне Великово Владимирской области, спасатели обнаружили тела трех человек, их личности устанавливаются. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Источник: РИА "Новости"

«15 января в 22:25 поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Гороховецкий район, д. Великово, ул. Школьная, д. 27. К сожалению, на месте пожара обнаружены трое погибших. Их личности устанавливаются», — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, огонь быстро распространился по деревянным конструкциям, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений дом горел по всей площади. Существовала угроза распространения огня на два соседних дома. «Сотрудники МЧС России не допустили перехода огня и ликвидировали пожар на площади 160 кв. м. Дознаватель МЧС России рассматривает две возможные причины возникновения пожара: неисправность печного оборудования и неосторожное обращение с огнем при курении», — сообщили в пресс-службе.

МЧС
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