Во Владимирской области обнаружили тела трех человек после пожара в частном доме

«15 января в 22:25 поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Гороховецкий район, д. Великово, ул. Школьная, д. 27. К сожалению, на месте пожара обнаружены трое погибших. Их личности устанавливаются», — говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, огонь быстро распространился по деревянным конструкциям, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений дом горел по всей площади. Существовала угроза распространения огня на два соседних дома. «Сотрудники МЧС России не допустили перехода огня и ликвидировали пожар на площади 160 кв. м. Дознаватель МЧС России рассматривает две возможные причины возникновения пожара: неисправность печного оборудования и неосторожное обращение с огнем при курении», — сообщили в пресс-службе.