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У омича украли телевизор на автобусной остановке

В Омске сотрудники патрульно-постовой службы раскрыли кражу телевизора, произошедшую на остановке общественного транспорта «Советский исполком».

48-летний житель Советского округа обратился с заявлением о потере только что приобретённого плазменного телевизора стоимостью 10 500 рублей.

Как стало известно, во время разговора мужчины с двумя незнакомцами кто-то похитил телевизор, оставленный без присмотра. Дежурный патруль сразу выехал на место происшествия для выяснения всех обстоятельств.

Злоумышленника задержали недалеко от места кражи, в очереди у ломбарда на проспекте Мира. Это оказался 41-летний мужчина, который ранее имел проблемы с законом по статьям, связанным с кражей и грабежом. Он объяснил своё действие спонтанным решением — увидев коробку с телевизором, он решил её забрать.

В настоящее время в отделе полиции № 8 УМВД России по Омску возбуждено уголовное дело по статье о краже. Потерпевший получил свой телевизор обратно в целости и сохранности.