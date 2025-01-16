У омича украли телевизор на автобусной остановке

48-летний житель Советского округа обратился с заявлением о потере только что приобретённого плазменного телевизора стоимостью 10 500 рублей.
Как стало известно, во время разговора мужчины с двумя незнакомцами кто-то похитил телевизор, оставленный без присмотра. Дежурный патруль сразу выехал на место происшествия для выяснения всех обстоятельств.
Злоумышленника задержали недалеко от места кражи, в очереди у ломбарда на проспекте Мира. Это оказался 41-летний мужчина, который ранее имел проблемы с законом по статьям, связанным с кражей и грабежом. Он объяснил своё действие спонтанным решением — увидев коробку с телевизором, он решил её забрать.
В настоящее время в отделе полиции № 8 УМВД России по Омску возбуждено уголовное дело по статье о краже. Потерпевший получил свой телевизор обратно в целости и сохранности.