У омича украли телевизор на автобусной остановке

Злоумышленника задержали недалеко от места кражи, в очереди у ломбарда на проспекте Мира. Это оказался 41-летний мужчина, который ранее имел проблемы с законом по статьям, связанным с кражей и грабежом. Он объяснил своё действие спонтанным решением — увидев коробку с телевизором, он решил её забрать.