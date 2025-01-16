Мошенники вымогали деньги у журналистов Башкирии.

Мошенники взломали в Telegram аккаунт генерального директора ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан» Расула Сафаргалиева. Представившись директором ГУПа, аферисты разослали журналистам сообщение следующего содержания:
«Дело в том, что на нашем предприятии сейчас проходит проверка, её ведет Волков Николай Николаевич — сотрудник ФСБ. На прошлой неделе меня вызывали в управление и предоставили список коллег, с которыми должны переговорить. Кто-то подозревается в госизмене».
Как рассказал «Башинформу» директор ГУП Расул Сафаргалиев, на уловки мошенников никто из сотрудников не попался.
«Это довольно распространенная мошенническая схема. О взломе моего аккаунта мне сообщили коллеги. Они сразу увидели, что это неизвестный номер телефона, во-вторых, мой аккаунт без фотографии, а мошенники достали из интернета мое фото. Можно заметить, что аферисты пишут именно сотрудникам, ни родным, ни друзьям, — отметил Сафаргалиев. — На каждом ВКС мы рассказываем журналистам о методах борьбы с мошенниками, печатаем статьи по этой теме на страницах газет-журналов».
Напомним, Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разработать программу по борьбе с мошенниками. Руководитель региона также попросил глав сельских поселений обратить особое внимание на информирование жителей в вопросах, связанных с телефонным мошенничеством.