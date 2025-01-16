Мошенники вымогали деньги у журналистов Башкирии.

«Это довольно распространенная мошенническая схема. О взломе моего аккаунта мне сообщили коллеги. Они сразу увидели, что это неизвестный номер телефона, во-вторых, мой аккаунт без фотографии, а мошенники достали из интернета мое фото. Можно заметить, что аферисты пишут именно сотрудникам, ни родным, ни друзьям, — отметил Сафаргалиев. — На каждом ВКС мы рассказываем журналистам о методах борьбы с мошенниками, печатаем статьи по этой теме на страницах газет-журналов».