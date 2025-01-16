Главе исполкома Актанышского района Ильясову продлили арест

Руководитель исполкома Актанышского района Рустем Ильясов останется в СИЗО до 20 марта. Решение о продлении ареста вынес суд Набережночелнинский городской суд.
Следователь Константин Замараев требовал суд продлить срок содержания под стражей Ильясова, поскольку по делу необходимо допросить всех потерпевших, определить очевидцев и свидетелей. Старший помощник прокурора Набережных Челнов Роман Шипков ходатайство поддержал. Защита же просила для подсудимого домашний арест.
По версии следствия, Ильясов на своем посту получил взятку более чем в 1 миллион рублей от представителя ООО в Муслюмовском районе. За это он якобы обещал общее покровительство. Считается также, что он, используя свои должностные полномочия, организовал незаконный сбор денег с предпринимателей за размещение торговых точек на территории празднования Сабантуя в селе Муслюмово.