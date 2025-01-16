На Дону на 8 лет осудили мужчину, убившего своего знакомого

По данным источника, в августе прошлого года мужчина, находясь в квартире, расположенной в поселке Вершинном Семикаракорского района, будучи пьяным, в ходе ссоры нанес своему знакомому ножевые ранения. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, а злоумышленник скрылся. В кратчайшие сроки он был задержан. Отмечается, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против собственности.