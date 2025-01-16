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Два человека пропали между двумя селами в Актюбинской области

В Актюбинской области сотрудники МЧС спасли двух человек, застрявших между селами из-за поломки техники. Пострадавшие не нуждались в медицинской помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным официального Telegram-канала ведомства, вчера ночью на пульт «112» поступило сообщение о том, что между населенными пунктами Белогорка и Ульке в Актюбинской области из-за неисправности техники два человека не могут добраться до села. Для проведения поисковых работ спасатели МЧС выехали на указанные координаты и нашли пропавших граждан в 5 км от села Ульке. Пропавшие в медицинской помощи не нуждались и были доставлены в КХ «Мерген».

В МЧС настоятельно порекомендовали избегать дальних поездок в период неблагоприятных погодных условий.

«Если все же вы отправляетесь в путь, обязательно сообщите своим близким о маршруте. В зимнее время необходимо тепло одеваться и брать с собой запас продуктов, а также спички, фонарь, свечи, веревку и другие необходимые предметы», — отметили в ведомстве.

МЧС