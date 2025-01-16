Два человека пропали между двумя селами в Актюбинской области

По данным официального Telegram-канала ведомства, вчера ночью на пульт «112» поступило сообщение о том, что между населенными пунктами Белогорка и Ульке в Актюбинской области из-за неисправности техники два человека не могут добраться до села. Для проведения поисковых работ спасатели МЧС выехали на указанные координаты и нашли пропавших граждан в 5 км от села Ульке. Пропавшие в медицинской помощи не нуждались и были доставлены в КХ «Мерген».