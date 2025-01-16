Бизнесмен из Волгограда перевел лжеброкерам 7,4 млн рублей

До этого сообщалось, что в Москве молодой человек испугался за мать и стал жертвой мошенников. Молодой человек оформил с телефона родительницы кредит на максимальную сумму и перевел ее на «безопасный счет». Займ он получил, воспользовавшись отпечатком пальца спящей матери. После того, как юноша отправил деньги на указанные неизвестным реквизиты, мошенники перестали выходить на связь. Всего молодой человек отдал аферистам 100 тысяч рублей.