Три человека погибли в жутком ДТП в ЗКО: суд оправдал обвиняемого

«Я категорически не согласен с решением суда. Очень больно видеть, как вся вина перекладывается на погибшего. У нас были свидетели и схема ДТП, но их не учли. Живые решают свои вопросы, оставляя мертвого виноватым», — заявил сын погибшего Акылбек.