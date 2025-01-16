Три человека погибли в жутком ДТП в ЗКО: суд оправдал обвиняемого

ДТП произошло 24 июня 2024 года на автодороге Самара — Шымкент возле поселка Анкаты в Теректинском районе ЗКО. В результате столкновения внедорожника Toyota Prado, в котором находились Алибек и Куралай Мендигалиевы и их 9-летний внук Тамерлан, с грузовиком Volvo произошел пожар. Все пассажиры внедорожника погибли, а тела оказались сильно обгоревшими, что затруднило установление причины смерти.
Отмечается, что водителем фуры был 53-летний Двумар Люшанло из Жамбылской области. Также в числе обвиняемых фигурировал погибший во время аварии Алибек Мендигалиев.
«Приговором суда Двумар Люшанло оправдан по статье 345 Уголовного кодекса РК “Нарушение ПДД”. Его освободили из-под стражи в зале суда. Кроме этого, за оправданным признано право в реабилитации. Другими словами, Люшанло вправе потребовать от органов уголовного преследования возмещения ущерба. Иск потерпевших о взыскании морального вреда в размере 15 миллионов тенге суд отклонил», — говорится в информации.
Суд признал Алибека Мендигалиева виновным в нарушении ПДД и освободил от ответственности в связи с его гибелью.
«Освободить Мендигалиева от ответственности в связи со смертью», — зачитал судья Асылбек Имангалиев, чьи слова приведены в публикации.
Родственники Алибека Мендигалиева недовольны приговором суда и намерены его обжаловать.
«Я категорически не согласен с решением суда. Очень больно видеть, как вся вина перекладывается на погибшего. У нас были свидетели и схема ДТП, но их не учли. Живые решают свои вопросы, оставляя мертвого виноватым», — заявил сын погибшего Акылбек.
Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Ранее мы писали о массовом ДТП в Алматинской области, где столкнулись 18 машин. Авария произошла в условиях густого тумана.