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На Сахалине завели дело о незаконной добыче 18 тонн морского ежа

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 января. /ТАСС/. Пограничное управление ФСБ по Сахалинской области возбудило уголовное дело о незаконной добыче 18 тонн морского ежа, сообщает пресс-служба управления. Установлена причастность к преступлению двух человек.

Источник: РИА "Новости"

«Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). В ходе расследования уголовного дела установлена причастность двух лиц к совершению незаконной добычи более 18 тонн морского ежа серого (более 330 тыс. экземпляров) с признаками организованной группы, с использованием российских судов в акватории Татарского пролива», — говорится в сообщении.

Уточняется, что размер ущерба, причиненного от незаконной добычи, составил свыше 116 млн рублей. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности.

ФСБ