На Сахалине завели дело о незаконной добыче 18 тонн морского ежа

«Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). В ходе расследования уголовного дела установлена причастность двух лиц к совершению незаконной добычи более 18 тонн морского ежа серого (более 330 тыс. экземпляров) с признаками организованной группы, с использованием российских судов в акватории Татарского пролива», — говорится в сообщении.