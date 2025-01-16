Обещал «решить» вопрос за 12 миллионов: в Крыму мошенник получил срок

По данным надзорного ведомства, осужденный узнал о намерениях своего знакомого получить в долгосрочную аренду 49 гектаров земли в севастопольском поселке Верхнесадовое и предложил ему передать деньги должностным лицам за решение вопроса, хотя на самом деле соответствующих связей и возможности не имел, а деньги хотел присвоить.