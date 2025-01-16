Обещал «решить» вопрос за 12 миллионов: в Крыму мошенник получил срок

По данным надзорного ведомства, осужденный узнал о намерениях своего знакомого получить в долгосрочную аренду 49 гектаров земли в севастопольском поселке Верхнесадовое и предложил ему передать деньги должностным лицам за решение вопроса, хотя на самом деле соответствующих связей и возможности не имел, а деньги хотел присвоить.
«Находясь в Симферополе, он получил от знакомого 3 миллиона от оговоренной суммы, после чего незаконная деятельность мужчин была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», — сказано в сообщении.
В итоге суд приговорил виновного к 3,5 годам исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении второго фигуранта, передавшего деньги «за решение вопроса», выделено в отдельное производство.