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Обещал «решить» вопрос за 12 миллионов: в Крыму мошенник получил срок

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости Крым. В Симферополе осудили мошенника за попытку хищения 12 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, мужчина обещал знакомому «решить вопросы» с арендой земли за 12 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

По данным надзорного ведомства, осужденный узнал о намерениях своего знакомого получить в долгосрочную аренду 49 гектаров земли в севастопольском поселке Верхнесадовое и предложил ему передать деньги должностным лицам за решение вопроса, хотя на самом деле соответствующих связей и возможности не имел, а деньги хотел присвоить.

«Находясь в Симферополе, он получил от знакомого 3 миллиона от оговоренной суммы, после чего незаконная деятельность мужчин была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», — сказано в сообщении.

В итоге суд приговорил виновного к 3,5 годам исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении второго фигуранта, передавшего деньги «за решение вопроса», выделено в отдельное производство.