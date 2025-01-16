В школе в Уфе прорвало трубу с горячей водой

Авария произошла на втором этаже здания. Последствия ЧП устранили за полчаса, в результате никто из учащихся не пострадал. Агентство не уточнило, в каком именно учебном центре возникли неполадки в трубопроводе. «АиФ — Уфа» пишет, что трубу прорвало в школе № 10 им. Анатолия Хохлова.