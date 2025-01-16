В Красноярске во время занятий по скалолазанию погиб 11-летний мальчик

Прокуратура поставила расследование на контроль. В надзорном ведомстве добавили, что мальчик занимается в секции уже почти два года. Занятия проходили под руководством тренера, который числится в штате школы. В прокуратуре уточнили, что ЧП произошло в красноярской гимназии № 13.