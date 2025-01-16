В Красноярске во время занятий по скалолазанию погиб 11-летний мальчик

В Красноярске возбудили уголовное дело в связи с гибелью школьника на занятиях по скалолазанию. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете и прокуратуре.
Инцидент произошел вечером 16 января в одной из школ Октябрьского района. 11-летний мальчик погиб в результате падения с высоты. Умер он во время тренировок по скалолазанию.
Известно, что мальчик выполнял упражнения на тросе, во время которых сорвался с 7-метровой высоты. Погиб на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье о халатности, которая привела к гибели человека. Устанавливаются обстоятельства смерти школьника.
Прокуратура поставила расследование на контроль. В надзорном ведомстве добавили, что мальчик занимается в секции уже почти два года. Занятия проходили под руководством тренера, который числится в штате школы. В прокуратуре уточнили, что ЧП произошло в красноярской гимназии № 13.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске возбудили уголовное дело из-за отравления воспитанников детского сада.