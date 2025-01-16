Самой высокооплачиваемой профессией в Башкирии оказался водитель фуры

Также в топе оказались токарь и фрезеровщик. Им предлагали в месяц 130 тысяч рублей. Затем в рейтинге высокооплачиваемых вакансий идут каменщики с оплатой труда, которым предлагают 125 тысяч рублей ежемесячно и фасадчики с зарплатой в 123 тысяч рублей.