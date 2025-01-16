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Самой высокооплачиваемой профессией в Башкирии оказался водитель фуры

Рейтинг самых дорогих профессий составили в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Профессия водителя-дальнобойщика стала самой высокооплачиваемой в Башкирии в 2024 году. Это следует из аналитики специалистов популярного сайта объявлений.

Так, дальнобойщикам в минувшем году готовы были платить от 130 до 250 тысяч рублей. Итоговая зарплата работника зависела от количества смен.

Также в топе оказались токарь и фрезеровщик. Им предлагали в месяц 130 тысяч рублей. Затем в рейтинге высокооплачиваемых вакансий идут каменщики с оплатой труда, которым предлагают 125 тысяч рублей ежемесячно и фасадчики с зарплатой в 123 тысяч рублей.

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