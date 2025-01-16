Часть балкона обвалилась на улице Рубинштейна в Петербурге

Часть балкона дома 8А по улице Рубинштейна в Петербурге обвалилась на тротуар днем 16 января. Если быть точнее, то на тротуар рухнули деревянные элементы, которые заполняли балконную плиту. К счастью, никто в ЧП не пострадал. Сейчас опасную зону огородили. Об этом «Комсомольской правде в Петербурге» рассказали в пресс-службе Центрального района.