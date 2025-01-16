Часть балкона обвалилась на улице Рубинштейна в Петербурге

Часть балкона дома 8А по улице Рубинштейна в Петербурге обвалилась на тротуар днем 16 января. Если быть точнее, то на тротуар рухнули деревянные элементы, которые заполняли балконную плиту. К счастью, никто в ЧП не пострадал. Сейчас опасную зону огородили. Об этом «Комсомольской правде в Петербурге» рассказали в пресс-службе Центрального района.
— На месте работают сотрудники МЧС, на адрес также выехал временно исполняющий обязанности главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Александр Векслер, — добавили в пресс-службе.
Также в районной администрации отметили, что дом находится в управлении товарищества собственников жилья «У Невского». А действующем законодательством установлено, что управление должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания горожан и надлежащие содержание общего имущества. Поэтому ТСЖ обязали незамедлительно принять меры по обеспечению безопасности граждан.