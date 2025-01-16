В Татарстане девушка скатилась на тазике с горки и сломала позвоночник

В Татарстане 25-летняя девушка оказалась в отделении нейрохирургии № 2 после зимних забав. В новогодние праздники она отправилась с родственниками кататься с горки на стиральных тазиках — такая традиция есть у нее в семье.
Однако в этот раз все закончилось плачевно. Девушка подпрыгнула на трамплине, а после приземления получила компрессионный перелом позвоночника. Пострадавшую сначала доставили в центральную районную больницу, а после перевели в Республиканскую клиническую больницу в Казани.
Врачи прооперировали пациентку, установив металлические конструкции в позвоночник. Сейчас девушка уже ходит, скоро ее выпишут домой, сообщает пресс-служба РКБ Татарстана.
Ранее в Казани гимнастка насмерть врезалась в столб, катаясь на тюбинге, привязанном к машине.