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В Татарстане девушка скатилась на тазике с горки и сломала позвоночник

Теперь ей в спину вставили металлические конструкции.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане 25-летняя девушка оказалась в отделении нейрохирургии № 2 после зимних забав. В новогодние праздники она отправилась с родственниками кататься с горки на стиральных тазиках — такая традиция есть у нее в семье.

Однако в этот раз все закончилось плачевно. Девушка подпрыгнула на трамплине, а после приземления получила компрессионный перелом позвоночника. Пострадавшую сначала доставили в центральную районную больницу, а после перевели в Республиканскую клиническую больницу в Казани.

Врачи прооперировали пациентку, установив металлические конструкции в позвоночник. Сейчас девушка уже ходит, скоро ее выпишут домой, сообщает пресс-служба РКБ Татарстана.

Ранее в Казани гимнастка насмерть врезалась в столб, катаясь на тюбинге, привязанном к машине.

несчастный случай