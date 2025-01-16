В Татарстане девушка скатилась на тазике с горки и сломала позвоночник

Однако в этот раз все закончилось плачевно. Девушка подпрыгнула на трамплине, а после приземления получила компрессионный перелом позвоночника. Пострадавшую сначала доставили в центральную районную больницу, а после перевели в Республиканскую клиническую больницу в Казани.