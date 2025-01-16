На Кубани в школьной столовой дети обнаружили личинки жуков в каше

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что школьники начали жаловаться родителям на еду. Якобы в еде попадались личинки насекомых, а котлеты были непрожаренными. Однако сообщения о еде с червями в детском лагере Анапы не подтвердились.