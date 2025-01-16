У кормы «Волгонефть-239» на Кубани собрали 102,3 куб. м нефтеводяной смеси

Об обнаружении выброса мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239» сообщалось 10 января: было обнаружено пятно загрязнений площадью 2,8 тыс. кв. м.
Баржа «Пикник» ошвартована к кормовой части «Волгонефть-239», продолжается сбор нефтепродуктов с помощью бортового грейфера с обонованной акватории в мульду (контейнер для мусора), размещенную на борту судна, для дальнейшей передачи на вспомогательный причал и замены заполненной емкости на пустую. В период с 10 января по настоящее время объем собранной и переданной нефтеводяной смеси составляет — 102,3 куб. м. , — говорится в сообщении.
Уточняется, что вокруг места утечки установлено более 2,1 км боновых заграждений. Также специалисты обследовали более 22,1 кв. км акватории Черного моря в районе ЧС, загрязнений не обнаружено.