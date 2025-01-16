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У кормы «Волгонефть-239» на Кубани собрали 102,3 куб. м нефтеводяной смеси

КРАСНОДАР, 16 января. /ТАСС/. Специалисты Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы собрали около кормы танкера «Волгонефть-239», находящегося на мели у берега Краснодарского края с момента обнаружения утечки мазута из этой части судна 102,3 куб. м. нефтеводяной смеси. Об этом сообщается в Telegram-канале ФГБУ «Морспасслужба».

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Об обнаружении выброса мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239» сообщалось 10 января: было обнаружено пятно загрязнений площадью 2,8 тыс. кв. м.

Баржа «Пикник» ошвартована к кормовой части «Волгонефть-239», продолжается сбор нефтепродуктов с помощью бортового грейфера с обонованной акватории в мульду (контейнер для мусора), размещенную на борту судна, для дальнейшей передачи на вспомогательный причал и замены заполненной емкости на пустую. В период с 10 января по настоящее время объем собранной и переданной нефтеводяной смеси составляет — 102,3 куб. м. , — говорится в сообщении.

Уточняется, что вокруг места утечки установлено более 2,1 км боновых заграждений. Также специалисты обследовали более 22,1 кв. км акватории Черного моря в районе ЧС, загрязнений не обнаружено.

экология