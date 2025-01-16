Картины Хантера Байдена «на миллионы долларов» сгорели в Калифорнии

Берже ранее сообщил членам Комитета по надзору палаты представителей США, который вел расследование в отношении семьи Байденов, что Хантер знал большинство покупателей своих работ. В свою очередь, Белый дом заверял, что личности покупателей будут оставаться в тайне, чтобы избежать конфликта интересов с президентом, пишет NYP. Среди покупателей картин Байдена-младшего были адвокат Моррис и Элизабет Хирш Нафтали, которая приобрела произведения до и после получения престижной должности члена Комиссии США по сохранению наследия Америки за рубежом.