На Кубани проверяют сообщения о личинках жуков в школьной еде

Ранее в сети распространились кадры, на которых дети сидят в столовой и показывают личинки в каше. Девочка на заднем фоне добавляет: «Что-то я больше не буду есть».
«Сегодня в социальных медиа были опубликованы сведения о том, что в столовой одной из школ в городе Лабинске в приготовленной каше дети обнаружили личинки жуков. По данному факту Лабинским межрайонным следственным отделом СК России по Краснодарскому краю незамедлительно было организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении.