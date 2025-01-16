На Кубани проверяют сообщения о личинках жуков в школьной еде

«Сегодня в социальных медиа были опубликованы сведения о том, что в столовой одной из школ в городе Лабинске в приготовленной каше дети обнаружили личинки жуков. По данному факту Лабинским межрайонным следственным отделом СК России по Краснодарскому краю незамедлительно было организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении.