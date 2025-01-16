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На Кубани проверяют сообщения о личинках жуков в школьной еде

КРАСНОДАР, 16 янв — РИА Новости. Следователи начали проверку по информации о том, что школьники из Лабинска нашли в каше личинки жуков, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Источник: © РИА Новости

Ранее в сети распространились кадры, на которых дети сидят в столовой и показывают личинки в каше. Девочка на заднем фоне добавляет: «Что-то я больше не буду есть».

«Сегодня в социальных медиа были опубликованы сведения о том, что в столовой одной из школ в городе Лабинске в приготовленной каше дети обнаружили личинки жуков. По данному факту Лабинским межрайонным следственным отделом СК России по Краснодарскому краю незамедлительно было организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении.

образование
СК