В Курске полиция выясняет обстоятельства конфликта в домовом чате

«В Северо-Западный отдел полиции УМВД России по городу Курску поступило сообщение из медицинского учреждения по факту обращения к ним курянина с телесными повреждениями. В рамках проверки сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта, в результате которого были причинены телесные повреждения, а также степень их тяжести. Инициировано проведение всесторонней проверки с учетом данных, изложенных в распространившейся в сети публикации», — сообщили в пресс-службе полиции.