В Курске полиция выясняет обстоятельства конфликта в домовом чате

Ранее в сети появилась информация о конфликте в домовом чате между жителями города Курка. Из публикации следует, что курянин в чате дома, в котором он проживает, обратился к соседям с просьбой успокоить кричащего ребенка, однако вместо этого отец несовершеннолетнего избил адресанта.
«В Северо-Западный отдел полиции УМВД России по городу Курску поступило сообщение из медицинского учреждения по факту обращения к ним курянина с телесными повреждениями. В рамках проверки сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта, в результате которого были причинены телесные повреждения, а также степень их тяжести. Инициировано проведение всесторонней проверки с учетом данных, изложенных в распространившейся в сети публикации», — сообщили в пресс-службе полиции.
Уточняется, что изложенные в публикации факты изучат и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении УМВД.