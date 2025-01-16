Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курске полиция выясняет обстоятельства конфликта в домовом чате

КУРСК, 16 янв — РИА Новости. Полиция Курска устанавливает обстоятельства конфликта в домовом чате, который привел к причинению телесных повреждений одному из участников, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Источник: © РИА Новости

Ранее в сети появилась информация о конфликте в домовом чате между жителями города Курка. Из публикации следует, что курянин в чате дома, в котором он проживает, обратился к соседям с просьбой успокоить кричащего ребенка, однако вместо этого отец несовершеннолетнего избил адресанта.

«В Северо-Западный отдел полиции УМВД России по городу Курску поступило сообщение из медицинского учреждения по факту обращения к ним курянина с телесными повреждениями. В рамках проверки сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта, в результате которого были причинены телесные повреждения, а также степень их тяжести. Инициировано проведение всесторонней проверки с учетом данных, изложенных в распространившейся в сети публикации», — сообщили в пресс-службе полиции.

Уточняется, что изложенные в публикации факты изучат и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении УМВД.