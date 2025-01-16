В Белгородской области автомобиль наехал на взрывоопасный предмет

Ранее глава области информировал, что над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила несколько воздушных целей. В селе Беловское в двух частных домах выбиты окна и посечены фасады, повреждён гараж. Кроме того, осколками посечены 5 автомобилей.