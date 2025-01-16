Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области автомобиль наехал на взрывоопасный предмет

БЕЛГОРОД, 16 янв — РИА Новости. Автомобиль в селе Беловское Белгородского района наехал на взрывоопасный предмет, в результате подрыва ранен мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В селе Беловское Белгородского района автомобиль наехал на взрывоопасный предмет. В результате подрыва ранен мужчина. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями в тяжёлом состоянии бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков.

Губернатор уточнил, что пожарными расчётами ликвидировано возгорание автомобиля.

Ранее глава области информировал, что над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила несколько воздушных целей. В селе Беловское в двух частных домах выбиты окна и посечены фасады, повреждён гараж. Кроме того, осколками посечены 5 автомобилей.