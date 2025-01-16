Уфимский профессор вошел в два процента лучших ученых мира

Ученый признан заслуженным деятелем науки Башкирии и России. За плечами Валиева есть престижные награды разных уровней. В последний раз, в 2024 году, профессор получил медаль имени академика Г. В. Курдюмова. Тогда научное сообщество отметили заслуги Валиева в области физического металловедения.