Уфимский профессор вошел в два процента лучших ученых мира

В престижный список «2% лучших ученых мира», составленный Стэнфордским университетом совместно с Elsevier, вошел профессор из Уфы Руслан Валиев. Доктор физико-математических наук является преподавателем в УУНиТ.
Валиев является уважаемым экспертом в области материаловедения, физики прочности и пластичности металлических материалов, нанокристаллов и интенсивной пластической деформации.
Ученый признан заслуженным деятелем науки Башкирии и России. За плечами Валиева есть престижные награды разных уровней. В последний раз, в 2024 году, профессор получил медаль имени академика Г. В. Курдюмова. Тогда научное сообщество отметили заслуги Валиева в области физического металловедения.
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