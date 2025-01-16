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Уфимский профессор вошел в два процента лучших ученых мира

Профессор Уфимского университета вошел в топ самых известных ученых мира.

Источник: Комсомольская правда

В престижный список «2% лучших ученых мира», составленный Стэнфордским университетом совместно с Elsevier, вошел профессор из Уфы Руслан Валиев. Доктор физико-математических наук является преподавателем в УУНиТ.

Валиев является уважаемым экспертом в области материаловедения, физики прочности и пластичности металлических материалов, нанокристаллов и интенсивной пластической деформации.

Ученый признан заслуженным деятелем науки Башкирии и России. За плечами Валиева есть престижные награды разных уровней. В последний раз, в 2024 году, профессор получил медаль имени академика Г. В. Курдюмова. Тогда научное сообщество отметили заслуги Валиева в области физического металловедения.

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