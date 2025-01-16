В Сербии нашли водителя, сбившего девушку на студенческом протесте

Во время ежедневного протеста близ Электротехнического факультета в центре Белграда автомобиль сбил и провез на крыше свыше десяти метров девушку, которая затем упала с машины, водитель скрылся. Видео происшествия распространилось в соцсетях и вызвало резонанс в СМИ.
«Сотрудники управления полиции Белграда установили личность и нашли водителя М. П. (1987 года рождения), который подозревается в том, что сегодня около полудня автомобилем Ford Focus Caravan сбил 20-летнюю девушку на углу улиц Рузвельтова и Кралице Марие. В автомобиле предположительно, были еще два лица. Скорая помощь доставила 20-летнюю девушку в центр неотложной помощи. Полиция и прокуратура выясняют обстоятельства происшествия», — заявило министерство внутренних дел Сербии.
Сербские студенты и оппозиция с ноября 2024 года проводят протесты в Нови-Саде, Белграде, Крагуеваце и других городах. В 11.52 (13.52 мск), в то время, когда произошло обрушение на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года, они на 15 минут блокируют несколько улиц в тишине, на плакатах — требования привести к правосудию ответственных за трагедию, символом акций стала окровавленная ладонь.
После блокад дорог движение восстанавливается, но уже около полусотни вузов и гимназий Сербии прекратили преподавание, студенты заняли аудитории, где дежурят круглосуточно. Руководство Сербии ранее призвало студентов прекратить блокады улиц и факультетов после выполнения их требований.
Президент Сербии в ночь 16 декабря 2024 года провел совещание с руководством Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) и обратился к участникам протестов. Он призвал студентов и их преподавателей вернуться к занятиям в аудиториях и не быть «орудием в руках политических деятелей».
На сайте правительства 13 декабря были опубликованы 195 документов, относящихся к реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Для удобства они разделены на пять групп: «Проект», «Козырек», «Ежемесячные отчеты», «Еженедельные отчеты», «Техосмотры».
Высшая прокуратура возбудила дело по заявлению декана факультета драматических искусств (ФДИ), о потасовке на протесте, все задержанные в ходе протестов выпущены на свободу, каждый, кто пытался силой отреагировать на блокады транспортного сообщения протестующими приведен к ответственности, увеличены выделения из бюджета для госфакультетов на 20%.