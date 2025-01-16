В Сербии нашли водителя, сбившего девушку на студенческом протесте

Сербские студенты и оппозиция с ноября 2024 года проводят протесты в Нови-Саде, Белграде, Крагуеваце и других городах. В 11.52 (13.52 мск), в то время, когда произошло обрушение на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года, они на 15 минут блокируют несколько улиц в тишине, на плакатах — требования привести к правосудию ответственных за трагедию, символом акций стала окровавленная ладонь.