Судно с десятками туристов затонуло у берегов Таиланда

По данным источника, на борту катамарана было 38 человек: 33 китайских туриста, гид, стажер и три члена экипажа. Несколько находившихся поблизости судов поспешили на место происшествия, чтобы спасти пострадавших. На всех пассажирах были спасательные жилеты, поэтому обошлось без жертв. Причины инцидента расследуются.