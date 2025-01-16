Новый фигурант дела об убийстве Кириллова получил 15 суток за мат

«Падиева Рамазана Бекхановича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначить административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — говорится в постановлении суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, Падиев 10 января в 20.15 находясь возле «Многофункционального миграционного центра» в Троицке, нарушая общественный порядок, выражался нецензурной бранью, выказывал явное неуважение к обществу, на замечания граждан не реагировал.
По данному инциденту был составлен протокол, сам Падиев раскаялся в содеянном.
Кроме того, в конце декабря на него был составлен протокол о неповиновении сотруднику полиции, за что он также получил 15 суток.
В четверг Басманный суд Москвы арестовал его до 17 февраля по уголовному делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, на заседании он заявил, что произошедшему не причастен.