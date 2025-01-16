Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый фигурант дела об убийстве Кириллова получил 15 суток за мат

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Арестованный по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Рамазан Падиев в январе получил 15 суток за мат возле миграционного центра в московском Троицке, следует из документов в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Падиева Рамазана Бекхановича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначить административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — говорится в постановлении суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, Падиев 10 января в 20.15 находясь возле «Многофункционального миграционного центра» в Троицке, нарушая общественный порядок, выражался нецензурной бранью, выказывал явное неуважение к обществу, на замечания граждан не реагировал.

По данному инциденту был составлен протокол, сам Падиев раскаялся в содеянном.

Кроме того, в конце декабря на него был составлен протокол о неповиновении сотруднику полиции, за что он также получил 15 суток.

В четверг Басманный суд Москвы арестовал его до 17 февраля по уголовному делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, на заседании он заявил, что произошедшему не причастен.