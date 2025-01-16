Торговый центр «Силуэт» задымился в Минске — что происходит на месте ЧП

Пресс-служба МЧС позже сообщила, что загорание в ТЦ «Силуэт» ликвидировано. По предварительной информации, загорелось имущество и оборудование в помещении вентиляционной камеры на паркинге. Из ТЦ было эвакуировано более 600 человек, пострадавших в результате ЧП нет.