Торговый центр «Силуэт» задымился в Минске — что происходит на месте ЧП

МИНСК, 16 янв — Sputnik. На месте задымления в торговом центре «Силуэт» в Минске работают сотрудники экстренных служб, передает корреспондент Sputnik с места событий.
ЧП произошло по улице Веры Хоружей, 1А в Минске. Возле ТЦ стоит не менее пяти единиц пожарной техники, дежурит бригада скорой помощи. Периметр оцеплен.
«Все быстро произошло, дым повалил, и мы быстро эвакуировались. Прозвучал сигнал о пожарной опасности», — сказал собеседник агентства.
Еще одна женщина уточнила, что задымление началось с паркинга. Небольшой дым наблюдается со стороны паркинга и сейчас. Спасатели продолжают работу.
Как рассказал Sputnik один из сотрудников МЧС, ЧП произошло на третьем этаже, но горела не машина.
Бригада медиков, которая дежурит на месте, сообщила, что за помощью к ним никто не обращался.
Пресс-служба МЧС позже сообщила, что загорание в ТЦ «Силуэт» ликвидировано. По предварительной информации, загорелось имущество и оборудование в помещении вентиляционной камеры на паркинге. Из ТЦ было эвакуировано более 600 человек, пострадавших в результате ЧП нет.