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Арестован глава департамента ЖКХ Ивановской области

РЯЗАНЬ, 16 янв — РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу директору департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области Денису Кочневу, обвиняемому в превышении должностных полномочий, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Ранее прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий при капитальном ремонте домов на сумму более 550 миллионов рублей. По версии следствия, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, а также бывший руководитель этого же департамента обеспечивали трем коммерческим организациям заключение с региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов договоров подряда на наиболее выгодных условиях и беспрепятственную приемку выполненных работ.

«В Ивановской области… руководителю департамента жилищно-коммунального хозяйства, обвиняемому в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 26 дней», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура поддержала ходатайство органов предварительного расследования об аресте Кочнева.

Прокуратура
ЖКХ