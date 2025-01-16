Арестован глава департамента ЖКХ Ивановской области

Ранее прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий при капитальном ремонте домов на сумму более 550 миллионов рублей. По версии следствия, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, а также бывший руководитель этого же департамента обеспечивали трем коммерческим организациям заключение с региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов договоров подряда на наиболее выгодных условиях и беспрепятственную приемку выполненных работ.