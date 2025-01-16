Захват заложников в Актобе: подозреваемый арестован

Как сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда, следственный суд выдал санкцию на арест 40-летнего подозреваемого, сроком на два месяца. 13 января мужчина взял в заложники трех человек — 40-летнюю женщину и ее родителей, которых полицейские обнаружили после проведения штурма в доме с ножевыми ранениями. Позже супруги скончались.
Отметим, 16 января в Актобе прошли их похороны. Тела погибших выносили из дома, где 13 января произошла трагедия. С раннего утра сюда начали приходить многочисленные родственники и знакомые погибших. На месте работали полиция и медики. Дочь погибших супругов, которой удалось выжить, пока не знает о смерти своих родителей. Женщина продолжает лечение в больнице. Никто не ожидал: подробности трагедии с захватом заложников в Актобе.
Напомним, вечером 13 января в одном из спальных районов Актобе произошло ЧП. 40-летний мужчина проник в дом и взял в заложники семью: двух пенсионеров и их 40-летнюю дочь, с которой был знаком.
Злоумышленник удерживал своих жертв почти пять часов. Полиция пыталась вести с ним переговоры, но он отказался выпускать заложников. В итоге дом взяли штурмом, но к тому моменту пожилые супруги были уже при смерти. 67-летняя женщина скончалась по пути в больницу, а ее 74-летний супруг — на операционном столе. Выжить удалось лишь их дочери.