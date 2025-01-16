В Башкирии резко выросли цены на белокочанную капусту

На втором месте оказались огурцы, которые подорожали с начала года на 2,33%. Средняя стоимость килограмма сейчас составляет 257,46 рубля. Тройку самых подорожавших продуктов замыкают куриные яйца. Они выросли в стоимости на 1,48%. На прилавках магазинов десяток яиц можно купить в среднем за 101,63 рубля.