В Башкирии резко выросли цены на белокочанную капусту

В Башкирии изменились цены на ряд продуктов. Как рассказали республиканские статистики, с 1 по 13 января больше всего подорожала белокочанная капуста. Килограмм овоща вырос в стоимости на 2,83%, до 42,28 рубля за килограмм.
На втором месте оказались огурцы, которые подорожали с начала года на 2,33%. Средняя стоимость килограмма сейчас составляет 257,46 рубля. Тройку самых подорожавших продуктов замыкают куриные яйца. Они выросли в стоимости на 1,48%. На прилавках магазинов десяток яиц можно купить в среднем за 101,63 рубля.
Также за последние две недели выросли цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания (+1,44%) и яблоки (+0,7%).
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