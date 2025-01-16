Склад с оружием обнаружен в Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, 33-летний житель села Чистое был задержан при попытке сбыта оружия. Обнаружено и изъято 8 банок с порохом, огнестрельное оружие «SAIGA-12К» и ИЖ-43, два сигнальных пистолета, четыре ножа, два магазина, три патрона с маркировкой № 72 и металлическая коробка с 46 патронами калибра 5,6 мм и 10 гильзами. Возбуждены уголовные дела по двум статьям. Фигуранту уголовных дел избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В рамках уголовных дел провели баллистическую, взрывотехническую, а также криминалистическую экспертизу изъятого оружия.