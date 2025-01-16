Серьезная авария случилась на Западном шоссе под Ростовом, собралась пробка

Вечером 16 января на Западном шоссе между Ростовом-на-Дону и Батайском произошло серьезное ДТП. После этого собрался внушительный дорожный затор, сообщают очевидцы в соцсетях.
По словам людей, на проезжей части столкнулись как минимум три автомобиля — пассажирский автобус, маршрутка и легковушка Mitsubishi Lancer. Детали пока неизвестны.
Известно, что пробка в районе ДТП собралась в обе стороны, но основной затор протяженностью в 4,2 км тянется от поворота на Западное шоссе и примерно до выезда из Батайска.
В региональном управлении Госавтоинспекции сейчас уточняют ситуацию.