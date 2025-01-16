Житель Брестской области отправлял покупателям вместо телефонов пустые коробки

Выяснилось, что мошенником оказался 29-летний житель Брестской области. Он уже был судим за мошенничество. На сей раз мужчина разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже дорогостоящего телефона. Тем, кто откликнулся, предлагал сразу перевести задаток.