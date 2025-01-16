Житель Брестской области отправлял покупателям вместо телефонов пустые коробки

Несколько человек стали жертвами обмана жителя Брестской области, который отправлял покупателям вместо телефона пустые коробки, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
В милицию Могилева обратились люди, которые стали жертвами обмана в сети.
Выяснилось, что мошенником оказался 29-летний житель Брестской области. Он уже был судим за мошенничество. На сей раз мужчина разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже дорогостоящего телефона. Тем, кто откликнулся, предлагал сразу перевести задаток.
«Покупатели верили, переводили деньги, а мужчина отсылал им почтовые отправления в виде пустых коробок от гаджетов, после чего переставал выходить на связь», — рассказали в милиции.
Полученные деньги он потратил на личные нужды. За свои действия ему придется ответить перед законом.
Тем временем новое мошенничество от имени «Белводоканала» распространяется в Беларуси.
А еще милиция предупредила белорусов о новом мошенничестве с прибыльной работой.
Ранее Совмин изменил правила пересечения границы Беларуси транспортными средствами.