В Орловской области завели дело о покушении на мошенничество при капремонте

По данным ведомства, работы в Хотынецкой средней общеобразовательной школе имени С. Г. Поматилова проводило ООО «Бизнесстройпроект» на основании муниципального контракта, заключенного в апреле 2024 года отделом образования администрации Хотынецкого района.
«Работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, на объекте фактически не велись… При выполнении отдельных видов работ использовались строительные материалы более низкого качества, чем предусмотрено контрактом. Должностные лица подрядной организации путем обмана пытались похитить денежные средства, выделенные на капитальный ремонт школы, в сумме более 119 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в декабре 2024 года заказчик расторг контракт, и преступный умысел не был реализован.
«Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)», — уточнили в надзорном органе.
В ведомстве добавили, что ранее следователи возбудили уголовное дело по факту хищения более 35 миллионов рублей, выделенных этой подрядной организации из бюджета в качестве аванса.
Ранее сообщалось, что в Орловской области возбудили дело о мошенничестве при проектировании работ по капремонту гимназии № 39 и школы № 15 города Орла, где допущенные подрядчиком нарушения причинили бюджету города ущерб в размере 3,6 миллиона рублей.