В Орловской области завели дело о покушении на мошенничество при капремонте

«Работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, на объекте фактически не велись… При выполнении отдельных видов работ использовались строительные материалы более низкого качества, чем предусмотрено контрактом. Должностные лица подрядной организации путем обмана пытались похитить денежные средства, выделенные на капитальный ремонт школы, в сумме более 119 миллионов рублей», — говорится в сообщении.