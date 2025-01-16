Клещ укусил пятилетнего ребенка в Томской области

Инцидент произошел 10 января, а уже на следующей день родители малыша передали паразита в лабораторию для исследования. Специалисты не нашли у паукообразного инфекций, однако ребенка все равно передали под наблюдение врачей. По мнению экспертов, единичный выход клеща из «зимовки» связан с аномально теплой погодой.
— Сезон активности клещей заканчивается с установлением снежного покрова. Однако при появлении первых проталин необходимо проявлять бдительность, так как клещи просыпаются при первых плюсовых температурах, — передает официальный Telegram-канал ведомства по Томской области.
На западе России и в странах Западной Европы начала распространяться тяжелая форма клещевого энцефалита. Среди симптомов, которые отмечают заболевшие, присутствуют лихорадка, интоксикация и неврологические нарушения. Может ли РФ грозить новая пандемия и как защититься от недуга, «Вечерняя Москва» узнала у эпидемиолога Виталия Зверева.