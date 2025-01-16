Клещ укусил пятилетнего ребенка в Томской области

Инцидент произошел 10 января, а уже на следующей день родители малыша передали паразита в лабораторию для исследования. Специалисты не нашли у паукообразного инфекций, однако ребенка все равно передали под наблюдение врачей. По мнению экспертов, единичный выход клеща из «зимовки» связан с аномально теплой погодой.