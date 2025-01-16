Lifan и Jeep столкнулись в Костанайской области: среди пострадавших дети

«Вечером 16 января в селе Мичурино, возле магазина “Аспан”, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Lifan и Jeep Cherokee. В результате столкновения обе машины получили механические повреждения. Пострадали двое детей, находившихся в джипе, а также один пассажир из Lifan — все они с травмами доставлены в больницу. На месте происшествия работает патрульная полиция, которая устанавливает все обстоятельства инцидента», — сказано в сообщении.