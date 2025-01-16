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Lifan и Jeep столкнулись в Костанайской области: среди пострадавших дети

В Костанайской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате пострадали трое пассажиров, в том числе двое детей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу регионального ДП.

Источник: пресс-служба ДП Костанайской области

В Telegram-канале Департамента полиции Костанайской области сообщили о начатой проверке по факту ДТП в селе Мичурино.

«Вечером 16 января в селе Мичурино, возле магазина “Аспан”, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Lifan и Jeep Cherokee. В результате столкновения обе машины получили механические повреждения. Пострадали двое детей, находившихся в джипе, а также один пассажир из Lifan — все они с травмами доставлены в больницу. На месте происшествия работает патрульная полиция, которая устанавливает все обстоятельства инцидента», — сказано в сообщении.