В Иркутске осуждены подростки, устроившие драку, в которой погиб школьник

«Суд установил, что 2 декабря 2023 года около 22 часов вечера подсудимые, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, подошли к пяти ранее им незнакомым подросткам на остановке общественного транспорта “Лисиха” в Иркутске, спровоцировали конфликт по малозначительному поводу и стали наносить им телесные повреждения. В это время один из несовершеннолетних подсудимых нанес 15-летнему потерпевшему пять ножевых ранений, от которых последний скончался на месте происшествия», — отмечается в сообщении.
В СУ СКР по Иркутской области сообщают, что решением суда подсудимый, совершивший убийство, получил девять лет воспитательной колонии, остальные — от четырех лет до четырех лет шести месяцев и пяти дней воспитательной колонии и колонии общего режима.
Источник «Ъ» сообщил, что в отношении одного из участников преступления дело было приостановлено в связи с заключением им контракта с Минобороны РФ.