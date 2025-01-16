В Иркутске осуждены подростки, устроившие драку, в которой погиб школьник

«Суд установил, что 2 декабря 2023 года около 22 часов вечера подсудимые, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, подошли к пяти ранее им незнакомым подросткам на остановке общественного транспорта “Лисиха” в Иркутске, спровоцировали конфликт по малозначительному поводу и стали наносить им телесные повреждения. В это время один из несовершеннолетних подсудимых нанес 15-летнему потерпевшему пять ножевых ранений, от которых последний скончался на месте происшествия», — отмечается в сообщении.