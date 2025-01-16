Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске осуждены подростки, устроившие драку, в которой погиб школьник

Октябрьский райсуд Иркутска 16 января вынес приговор инициаторам конфликта, в результате которого в декабре 2023 года на остановке общественного транспорта был убит 15-летний подросток. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, приговор вынесен в отношении четырех местных жителей, трое из которых несовершеннолетние. Только один из них признан виновным по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Остальным приговоры вынесены по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Источник: AP 2024

«Суд установил, что 2 декабря 2023 года около 22 часов вечера подсудимые, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, подошли к пяти ранее им незнакомым подросткам на остановке общественного транспорта “Лисиха” в Иркутске, спровоцировали конфликт по малозначительному поводу и стали наносить им телесные повреждения. В это время один из несовершеннолетних подсудимых нанес 15-летнему потерпевшему пять ножевых ранений, от которых последний скончался на месте происшествия», — отмечается в сообщении.

В СУ СКР по Иркутской области сообщают, что решением суда подсудимый, совершивший убийство, получил девять лет воспитательной колонии, остальные — от четырех лет до четырех лет шести месяцев и пяти дней воспитательной колонии и колонии общего режима.

Источник «Ъ» сообщил, что в отношении одного из участников преступления дело было приостановлено в связи с заключением им контракта с Минобороны РФ.

Прокуратура