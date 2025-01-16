Завершено расследование дела против экс-депутата Четверикова

«Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего фактического владельца и руководителя ряда агропромышленных предприятий, ранее являвшегося депутатом Курской областной думы и Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации III, V и VI созывов, Александра Четверикова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация растраты, мошенничество)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2009—2013 годах Четвериков, владевший через третьих лиц контрольным пакетом акций компании «Чувашский бройлер», неоднократно давал указания директору этого предприятия Вадиму Николаеву о заключении договоров заведомо невозвратных займов с юридическими лицами, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели, а также о перечислении денежных средств по этим договорам. Всего таким способом Четвериковым и Николаевым было растрачено более 101 млн рублей. Также Четвериков, являясь членом совета директоров логистической компании «Зерно Сибири», находящейся в Омске, действуя совместно и согласованно с директором этого предприятия Алексеем Секачевым, предпринимателями Максимом Плужниковым и Станиславом Саутой, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников похитил в 2019 году у этого предприятия более 54 млн рублей под видом оплаты за якобы поставленное зерно.
В СК добавили, что Четвериков в 2021 году покинул территорию России и постоянно проживает в Бельгии, он был объявлен в международный розыск и по ходатайству следствия заочно арестован. «В ходе следствия собраны достаточные доказательства, подтверждающие виновность Четверикова, в связи с чем уголовное дело в отношении него направлено для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для заочного рассмотрения. Ранее судами были рассмотрены уголовные дела в отношении Николаева, а также Плужникова, Секачева и Сауты. Они признаны виновными в инкриминированных деяниях и приговорены к наказанию в виде лишения свободы», — заключили в СК.