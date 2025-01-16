Завершено расследование дела против экс-депутата Четверикова

По версии следствия, в 2009—2013 годах Четвериков, владевший через третьих лиц контрольным пакетом акций компании «Чувашский бройлер», неоднократно давал указания директору этого предприятия Вадиму Николаеву о заключении договоров заведомо невозвратных займов с юридическими лицами, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели, а также о перечислении денежных средств по этим договорам. Всего таким способом Четвериковым и Николаевым было растрачено более 101 млн рублей. Также Четвериков, являясь членом совета директоров логистической компании «Зерно Сибири», находящейся в Омске, действуя совместно и согласованно с директором этого предприятия Алексеем Секачевым, предпринимателями Максимом Плужниковым и Станиславом Саутой, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников похитил в 2019 году у этого предприятия более 54 млн рублей под видом оплаты за якобы поставленное зерно.