На морском дне у пирсов в Анапе нашли фрагменты мазута

«У основания пирсов в акватории вдоль пляжей Анапы под водой обнаружили фрагменты мазута. Это плотная масса, которая лежит на дне на глубине порядка 2,5−3 метров. Участки, где под водой могут быть фрагменты мазута, обнаружили во время мониторинга с воздуха. Шестнадцатого января проверили с помощью подводной техники, к месту спустились водолазы Кубань-СПАС, которые подтвердили наличие нефтепродуктов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на четырёх участках под пирсом куски мазута зацепились за столбы и балки, а затем легли на дно. Водолазы проработали технологию их сбора, чтобы очистить дно.
По словам спасателя «Кубань-СПАС» Александра Фетчинкова, толщина мазутных пятен несколько сантиметров.
«Сейчас он, как пластилин, густой из-за низкой температуры воды. Можно руками, грубо говоря, брать и лепить. Что-то будем в этом направлении думать», — передает оперштаб слова Фетчинкова.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Десятого января из «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.