На морском дне у пирсов в Анапе нашли фрагменты мазута

«У основания пирсов в акватории вдоль пляжей Анапы под водой обнаружили фрагменты мазута. Это плотная масса, которая лежит на дне на глубине порядка 2,5−3 метров. Участки, где под водой могут быть фрагменты мазута, обнаружили во время мониторинга с воздуха. Шестнадцатого января проверили с помощью подводной техники, к месту спустились водолазы Кубань-СПАС, которые подтвердили наличие нефтепродуктов», — говорится в сообщении.