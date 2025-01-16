Суд продлил арест Блиновской до 2 мая

Ранее в этот день Блиновская на допросе в суде полностью признала вину в неуплате налогов, легализации незаконных доходов и неправомерном обороте средств платежей. Блогер рассказала, что с самого начала следствия написала явку с повинной. Она поделилась, что занималась онлайн-марафонами с 2014 года и начинала с подругами, а потом к этой деятельности подключился ее муж Алексей, который уволился с работы и помогал. Тот, в свою очередь, сообщил, что идея оформлять каждый марафон на отдельное юридическое лицо принадлежала ему.
До этого, 29 ноября 2024 года, сообщалось, что Блиновская полностью выплатила свой долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) на сумму 1 млрд 173 млн рублей. Позже, 14 января, в пресс-службе главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ сообщили, что в отношении блогера прекращено исполнительное производство о взыскании налоговой задолженности.
Суд 13 ноября 2024 года признал Блиновскую банкротом и начал реализацию ее имущества. Блогер 16 декабря 2024 года подала апелляционную жалобу на решение о банкротстве. Согласно картотеке суда, ее муж 6 декабря также подал жалобу на решение о банкротстве.
В апреле 2023 года блогера задержали по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. Около года она находилась под домашним арестом. Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении Блиновской 25 июля. 30 августа 2024-го блогер частично признала вину в уклонении от уплаты налогов.