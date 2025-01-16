Суд продлил арест Блиновской до 2 мая

Ранее в этот день Блиновская на допросе в суде полностью признала вину в неуплате налогов, легализации незаконных доходов и неправомерном обороте средств платежей. Блогер рассказала, что с самого начала следствия написала явку с повинной. Она поделилась, что занималась онлайн-марафонами с 2014 года и начинала с подругами, а потом к этой деятельности подключился ее муж Алексей, который уволился с работы и помогал. Тот, в свою очередь, сообщил, что идея оформлять каждый марафон на отдельное юридическое лицо принадлежала ему.