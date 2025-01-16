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Житель Башкирии убил косулю

В Башкирии браконьер, убивший косулю, попался с поличным.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии поймали браконьера. Мужчина незаконно охотился в Абзелиловском районе республики.

Как рассказали в региональном Минэкологии, сотрудники полиции накануне, 15 января, остановили «Ниву». При досмотре в багажнике авто была найдена туша косули.

Установлено, что ущерб, нанесенный браконьером, составил 120 тысяч рублей. По данному факту ведется следствие.

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