Житель Башкирии убил косулю

В Башкирии поймали браконьера. Мужчина незаконно охотился в Абзелиловском районе республики.
Как рассказали в региональном Минэкологии, сотрудники полиции накануне, 15 января, остановили «Ниву». При досмотре в багажнике авто была найдена туша косули.
Установлено, что ущерб, нанесенный браконьером, составил 120 тысяч рублей. По данному факту ведется следствие.
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