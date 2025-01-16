Экс-сотрудника ГУАД Нижегородской области задержали за взятку

Бывшего главного специалиста отдела контроля за ремонтом и содержанием автомобильных дорог ГКУ НО «ГУАД» задержали за взятку в Городце. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.
Злоумышленник, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, получил от руководителя коммерческой организации деньги в обмен на покровительство и содействие в беспрепятственном принятии выполненных работ по государственному контракту.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, а обвиняемый заключён под стражу.