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Экс-сотрудника ГУАД Нижегородской области задержали за взятку

Злоумышленник получал деньги за покровительство.

Источник: Комсомольская правда

Бывшего главного специалиста отдела контроля за ремонтом и содержанием автомобильных дорог ГКУ НО «ГУАД» задержали за взятку в Городце. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.

Злоумышленник, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, получил от руководителя коммерческой организации деньги в обмен на покровительство и содействие в беспрепятственном принятии выполненных работ по государственному контракту.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, а обвиняемый заключён под стражу.