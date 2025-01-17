Пермскому краю удалось сэкономить 5,5 млрд рублей с помощью госзакупок

В 2024 году власти Пермского края сэкономили 5,5 миллиардов рублей с помощью госзакупок. Об этом в рамках заседания правительства сообщил министр закупок Пермского края Алексей Зарубин.
«По итогам года было заключено контрактов на сумму 167,4 миллиардов рублей. При этом 84,6% процедур проводились конкурентным способом, то есть с помощью конкурсов и запросов котировок. В результате экономия от торгов по итогам года составила 5,5 миллиардов рублей», — уточнил чиновник.
Напомним, экономия от торгов за 2022 год составила 5 миллиардов рублей, а за 2021-й — 6,5 миллиардов рублей.