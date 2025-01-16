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В Красноярском крае более 30 человек отравились в санатории

КРАСНОЯРСК, 16 янв — РИА Новости. Массовое отравление произошло в санатории Сосновый бор в Красноярском крае, за медпомощью обратились 32 человека, возбуждено дело об услугах, не отвечающих безопасности, сообщает краевая прокуратура.

Источник: © РИА Новости

«Прокуратура организовала проверку по факту массового отравления отдыхающих санатория Сосновый бор в поселке озеро Тагарское Минусинского района. Предварительно установлено, что 32 человека из числа отдыхающих обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, 5 из них госпитализированы в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, все пострадавшие питались в местной столовой. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Региональный СК возбудил уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Прокуратура
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