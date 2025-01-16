В Красноярском крае более 30 человек отравились в санатории

«Прокуратура организовала проверку по факту массового отравления отдыхающих санатория Сосновый бор в поселке озеро Тагарское Минусинского района. Предварительно установлено, что 32 человека из числа отдыхающих обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, 5 из них госпитализированы в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.