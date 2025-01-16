Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье три человека погибли в ДТП

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Три человека погибли в результате ДТП в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Около 18:30 на 81-м километре автодороги А-104 Москва — Дмитров — Дубна произошло дорожно-транспортное происшествие», — сообщили в полиции Подмосковья.

По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки Audi, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом КАВЗ.

«В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки погибли на месте происшествия», — сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.