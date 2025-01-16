В Подмосковье три человека погибли в ДТП

«Около 18:30 на 81-м километре автодороги А-104 Москва — Дмитров — Дубна произошло дорожно-транспортное происшествие», — сообщили в полиции Подмосковья.
По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки Audi, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом КАВЗ.
«В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки погибли на месте происшествия», — сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.