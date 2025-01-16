Под Ростовом водитель иномарки столкнулся с пассажирским автобусом

По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля автомобиля «Митсубиси Лансер» двигался в сторону Батайска. Иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «Мерседес». Пассажирский транспорт следовал по маршруту «Донецк- Стамбул». Известно, что в салоне автобуса находились три водителя и четыре пассажира. После столкновения легковушка продолжила движение и столкнулся с автобусом «Газ».